Státní zámek Lysice je známé atraktivní místo často navštěvované turisty z blízkého i vzdálenějšího okolí. Setkání s matematikou ale tato kulturní památka zažila poprvé poslední dubnové pondělí. Podle slov dlouholeté kastelánky Martiny Rudolfové se akce vydařila a byla pro žáky zajímavá.

VYUKOVÝ MATERIÁL: Matematika na zámku v Lysicích. Plnit úkoly můžete i Vy | Foto: poskytla Anna Sládková

Žáci dvou čtvrtých tříd ze Základní školy Edvarda Beneše v Lysicích zde prožili nevšední dopoledne na exkurzi při objevování matematických souvislostí v prostorách zámku a jeho okolí. Lysická škola se nachází v zámecké oboře, kterou žáci důvěrně znají ze sportování v hodinách tělesné výchovy, ale také ze sledování života zvířat i pozorování rostlin. V tento den si ale vyzkoušeli změřit délku jedné z lipových alejí a vypočítat počet stromů pro nově vysázenou alej.

Další úkoly na žáky čekaly při ověřování činnosti věžních hodin. Když se konečně dostali na samotnou prohlídku základního okruhu zámku, museli žáci pozorně naslouchat paní průvodkyni, aby nasbírali potřebné informace a indicie potřebné k řešení matematických úkolů inspirovaných bohatými sbírkami nábytku, skla, porcelánu, obrazů, zbraní i knih.

Pracovali i s časovou osou znázorňující údaje o členech moravské hraběcí rodiny Dubských z Třebomyslic, kteří na zámku trávili letní sezónu. Dostatek prostoru pro dotazy poskytla ochotně paní průvodkyně v obou zámeckých knihovnách (první věnovaná slavné rakouské spisovatelce Marie von Ebner-Eschenbachové a druhá mořeplavci Erwinu Dubskému), ale také v jídelně, ve velkém salónu, dámských apartmá, kapli i orientálním salónu. Největší nadšení v žácích vyvolaly právě předměty dovezené z Orientu.

Co další žáky bavilo a zaujalo? Z většiny reakcí vyplývá, že by se rádi na zámek vrátili znovu: „Chtěl bych se podívat do zbrojnice a líbila se mi samurajská zbroj a japonská váza. Bavilo mě měření výšky schodů a vzdálenost stromů v aleji," dodal jeden z chlapců.

Scénář je ke stažení spolu s dalšími matematickými materiály na matematickém portálu: SCÉNÁŘ