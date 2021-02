Máme to štěstí, že jsme prvňáčci – první půlrok v základní škole je za námi. Paní učitelky i děti za sebou vidí první výsledky práce a také první důležité hodnocení.

Prvňáci z I. B ZŠ Salmova se radují z prvního vysvědčení. | Foto: archiv ZŠ Salmova, Blansko

Převážná většina malých žáčků pracuje velmi dobře, snaží se plnit zadané úkoly a do školy se těší. Moc důležitá je pro všechny rodičovská podpora, pomoc, kontrola a spolupráce. Poslední lednový čtvrtek dostali děti z I. B. Základní školy Salmova v Blansku svoje první vysvědčení. Nebylo to ale zadarmo, všichni společně museli projít „indiánskou stezkou odvahy“ a splnit všechny úkoly. Odměnou jim kromě krásných známek byla třídní mini oslava, zábavné hry a závěrečný indiánský pokřik. Už se těšíme na všechno nové, co nás ještě v první třídě čeká!