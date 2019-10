Praha, Boskovice - V Senátu Parlamentu České republiky byla 8. října zahájena výstava o Tomáši kardinálu Špidlíkovi s názvem „Z celého srdce“. K příležitosti 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka připravilo tuto výstavu Muzeum regionu Boskovicka společně se senátorkou Jaromírou Vítkovou a Centrem Aletti.

V Senátu byla zahájena výstava o Tomáši kardinálu Špidlíkovi. | Foto: Foto: Barbora Palánová

Na slavnostním zahájení přivítala všechny přítomné za Muzeum regionu Boskovicka Dagmar Hamalová. Senátorka Jaromíra Vítková krátce připomněla osobnost kardinála Špidlíka. „Kardinál Špidlík se nemohl kvůli převratu 1948 vrátit po studiích v Holandsku do vlasti. Církev byla pronásledována, a tak otec Špidlík oficiálně navštívil demokratickou vlast až ve věku 70. let. Jsem hrdá na to, že v roce nedožitých stých narozenin kardinála Špidlíka a v roce 30. výročí sametové revoluce je v prostorách horní komory Parlamentu zahájena výstava o životě a díle teologa, vědce a znalce umění, jehož dílo označil svatý otec Jan Pavel II. jako teologii pro třetí tisíciletí,“ uvedla senátorka Vítková.