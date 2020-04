Obrázkovým ohlédnutím se vracíme do poměrně nedávných časů, kdy byly ještě běžně otevřené školky a děti se svými učitelkami společně tvořily třeba obrázkové příběhy. Děti ve Vysočanech si takhle společně vytvořily malou obrázkovou knížku.

Děti ve vysočanské školce malovaly příběh o kamarádech. | Foto: MŠ Vysočany

V zimě jsou krátké dny a dlouhé večery. A to je ten správný čas na pohádky a příběhy, ať čtené nebo vyprávěné. I my ve školce si čteme a vyprávíme. Se staršími dětmi jsme se rozhodli, že si zkusíme vymyslet příběh, nakreslit k němu obrázky – ilustrace, a tak zjistíme, jak vzniká knížka. Začali jsme výběrem tématu, nakonec děti vybraly příběh o kamarádech z naší školky, Kubovi a Štěpánovi. Oba kluky všichni dobře znají, i jejich zájmy a záliby, co nevěděli, mohli se přímo zeptat.