Musím přiznat, byl to opravdu dobrý nápad, podpoříte jejich chuť podnikat výlety po okolí, co si budeme vykládat. Nás jako děti, rodiče domů naháněli, ale my ty dnešní děti musíme naopak vyhánět. Je to tou dnešní dobou plnou elektroniky a domácího pohodlí, tak jsme jim to trochu chtěli s manželem narušit a pořídili tuto vymoženost.

"Mami, já jdu pro Kubu a jdeme hledat, pa", rozloučil se čtrnáctiletý syn. To je jasný plkat doma s mámou, babičkou a sousedkou, nebylo nic pro něj. Ale Katuška zůstávala, nejen že je to správná ženská, zvědavá až na půdu, ale měla hodně práce s našima mazlíkama. Máme čtyři kočky a psa, a víte jak je to náročný poctivě všechny pozlobit. Tak jsme prostě trávili sobotní slunné odpoledne u kávičky.

Najednou se ozval hluk, a docela blízko. "Katuško, podívej vrtulník!", zbrkle jsem zavolala dcerku. Aby letělo něco tak nízko, to bylo neobvyklé, chtěla jsem, aby to malá holčička nepropásla. "Dívejte, ale on tady u nás někde klesá!", s údivem vykřikla sousedka Petra. Byl to vrtulník v záchranářských barvách, jak mě poučil manžel, který právě přišel na zahradu. "To se asi něco stalo vážného", přidala se máma. Tak jsem začali přemýšlet a debatovat, co se mohlo stát. "Nevíte, co se stalo, já jsem viděl klesat vrtulník, někde dole ve vesnici?", ptal se jeden místní strejda, který procházel okolo naší zahrady. Zřejmě si toho všimlo víc lidí a každýmu vrtá v hlavě, co se děje. No jo, jsme malá vesnice. Ale o to to tu mám radši, sice se říká, že si zde lidé vidí až do talíře, ale zase se všichni znají, promluvíte po cestě s kýmkoliv, opravdu ten vesnický folklór bych za nic nevyměnila.

"Ženský, Matějka spadl ze střechy, je tam vrtulník a nějaký chlapík mu volal první pomoc", šel zase další strejda, ale z druhého konce vesnice, od místa, kde vrtulník přistál. A už jsme nemluvili o ničem jiném, a čekali, kdo půjde okolo a řekne, že to dobře dopadne a pomohli mu záchranáři, v nic jiného jsme nedoufali, ani nechtěli.



Najednou jsem uviděla z dálky Fandu, jak se sám vleče s tím hledacím nástrojem a tváří se ještě hůř než vypadá. Úplně jsem se lekla. "Fando, co se stalo, že už jsi zpátky, vy jste se s Kubou pohádali, nebo co se stalo?", téměř jsem ho nepustila ke slovu. On měl slzy v očích, a to je co říct. To vás úplně vyděsí u čtrnáctiletého frajera.

"Já jsem ke Kubovi nedošel.", odpověděl a nadechoval se ztěžka na další řeč. "Já jsem chtěl zkusit hledat na tom zoraném políčku, víš tam

skoro za dědinou, ale já jsem tam nedošel. Vzal jsem to mezi zahradami." A mě to už bylo jasný, šel kolem Matějků. A jistě něco viděl a je z toho v šoku.



"Paní Matějková strašně křičela, a klečela na zemi a u ní ležel nehybně se zakrvácenou hlavou pan Matějka. Tak jsem za ní utíkal. Ona chtěla, abych zavolal záchranku 155, ona že neví, kde má telefon. Tak jsem to rychle vytočil, a začal mluvit. Oni se mě vyptávali na hodně věcí, já odpovídal, co mě říkala paní Matějková a do toho tam přišel její soused Kamil, který si ten telefon ode mě vzal a už to s nimi víc domluvil", Fanda se úplně klepal, ale už teď mě docházelo, že jsem na něj moc pyšná. A obdivuji, jak zareagoval. "Pak jsem tam byl a chodil namáčet ručníky a čekali jsme než přiletí vrtulník a potom nás poslali pryč, šel jsem rovnou domů. Za Kubem dnes fakt už nejdu.", zcela vyřízeně nám povyprávěl. No, všichni jsme žasli, a plácali našeho chlapáka po ramenou. Jen jsme si ještě přáli, aby to s panem Matějkou dobře dopadlo.

Bohužel nedopadlo, pan Matějka po pár dnech zemřel. Bylo mě to líto a navíc jsem to opatrně musela říct Fandovi, aby ta zpráva s ním nezamávala, protože se mě denně vyptával, jestli nevím, jak na tom pan Matějka je. Byl to krásný skutek, ale bohužel starší člověk měl nešťastný pád ze střechy a nepřežil. Zanedlouho šel okolo zahrady Kamil a sám se zastavil, a že musí Fandu pochválit, jak se statečně zachoval.



Ale nebyl jediný, kdo Fandu chválil. Asi po týdnu se nám ozvali páni policisté, musím říct, že mě zprvu vyděsili. "Dobrý den policie…, paní Novotná, vy jste matka Františka Novotného?", stačila takhle věta a byla jsem orosená. Lekla jsem se, že se mu něco stalo, nebo že snad něco špatného provedl, i když to mě k němu nešlo, ale. Policie chtěla vědět, co syn viděl u té nehody, jestli by nemohl jim víc nastínit okolnosti, a jelikož mu není ani 15 let, museli mluvit s rodiči. Telefon jim předala naše babička, protože u nás ten den zvonili. Opravdu po dohodě přijeli, abych u toho byla i já jako zákonný zástupce, syna vyslechli, ale on jim nic zásadního nemohl říct, k místu přišel, ale pán už ležel na zemi. I oni mu vyjádřili uznání za jeho pohotovou reakci. Tímto se tento smutný příběh ukončil.

Přesto mě stále hřeje u srdce to, jak se můj syn zachoval, že nepropadl panice a jednal, tak jak měl. Všichni jsme na něj moc pyšní.



Marie

Jižní Morava

