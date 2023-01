Leží na historicky důležité dálkové obchodní cestě Krakow–Vídeň. Od středověku přivádí do města poutníky a obchodníky i urozené panovníky a významné osobnosti. Je křižovatkou hodně využívaných tras z Brna do Olomouce a do Kroměříže. Právě Brněnská, Olomoucká a Kroměřížská brána, v někdejších městských hradbách Vyškova, dala středověkému trhovišti trojúhelníkový tvar, který si zachovalo i současné náměstí.

Vyškov, původně zeměpanský majetek, získávají později olomoučtí biskupové, v jejichž majetku zůstává dalších 600 let a zažívá svůj rozkvět. První písemná zmínka o Vyškovu, zachycena listinou olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, pochází z roku 1141. Ve 13. století, za biskupa Bruna ze Schauenburku, byla zeměpanská osada povýšena na město. Na počátku 14. století již patří mezi přední města olomouckého biskupství. V dobách husitských válek byl Vyškov, který zachoval věrnost biskupovi, dobyt a zpustošen husity a později za uherských válek vypálen.

V druhé polovině 15. století jej znovu obnovil olomoucký biskup Tas z Černé Hory. V 17. století je město těžce postiženo třicetiletou válkou. Dvakrát obsazeno Švédy, při druhém vpádu zcela vypleněno.

Největšího rozkvětu dosahuje Vyškov koncem 17. století, když biskup Karel II. z Lichtenštejna–Kostelkornu přistavěl k vyškovskému zámku rozsáhlé křídlo. V něm zřídil bohatou obrazárnu, rozšířil zámeckou zahradu, založil pivovar a dokonce přenesl dočasně do města i biskupskou mincovnu.

Ničivý požár, který zachvátil téměř celé město i zámek roku 1753, však znamenal zlom v rozvoji města. Po požáru byl zámek rekonstruován, ale své původní slávy už nikdy nedosáhl.

Přesto se do světové historie zapsal ještě jednou v době napoleonských válek. Napoleonovy jízdní jednotky pronikly do Vyškova ve směru od Brna 21. listopadu 1805. Téhož dne sem na zámek osobně přijel císař Napoleon za svými generály Treilhardem a Milhaudem, když obhlížel situaci za předsunutými stanovišti. Po útoku ruských kozáků na Vyškov ve směru od Olomouce 25. listopadu francouzské jízdní brigády město udržely. Ale již 28. listopadu po boji, který probíhal ve městě a v jeho blízkém okolí, v důsledku značné převahy a momentu překvapení, vojsko spojenců Vyškov obsadilo. Porada spojeneckého štábu, za účasti cara Alexandra I. a císaře Františka I., se poté konala na vyškovském zámku, kde oba panovníci také přenocovali.

V roce 1936 byl do Vyškova dislokován 2. pluk útočné vozby, vyzbrojený lehkými tanky československé výroby. Od tohoto roku je město sídlem vojenské posádky. Své místo v armádní struktuře si udrželo dodnes, také díky rozsáhlému výcvikovému prostoru.

Dnes je Vyškov hospodářským, společenským a kulturním centrem regionu, který tvoří 42 obcí. Samotný Vyškov je moderní město s rozvinutým průmyslem, významnými vzdělávacími institucemi a bohatým sportovním zázemím, s počtem obyvatel téměř 21 000. Rozkládá se na ploše 50,46 km2, v nadmořské výšce 254 m n. m. Městem prochází 17. poledník, vyznačený kovovou deskou vsazenou do dlažby Masarykova náměstí.

ZOO PARK v centru města, zaměřený na chov domácích a hospodářských zvířat z celého světa, chová v současnosti 1197 zvířat ve 123 druzích nebo plemenech. Veřejnosti známější Dinopark, odkazující na tajemný svět druhohor, a vyškovská Hvězdárna, jsou umístěny v krásném přírodním prostředí lesoparku Marchanice.

Běžely dlouhé roky výstavby dálnice D1. První úsek mezi Prahou a Mirošovicemi byl otevřen v roce 1971. Její nejvýznamnější část, úsek Praha–Brno, je uveden do provozu v roce 1980. V roce 1992, po prodloužení dálnice D1 do Vyškova, bodu významného rozdělení dopravy z Brna do Olomouce a do Kroměříže, je 230 km dlouhý úsek Praha–Brno–Vyškov dokončen. V tomtéž roce je ve Vyškově dálnice D1 provizorně napojena na čtyřpruhovou rychlostní silnici R46, vedoucí z Vyškova přes Prostějov do Olomouce. Obě dopravní tepny na sebe tehdy přímo navazovaly a spojily Prahu s Olomoucí. Odtud se prostřednictvím rychlostní silnice R35 a dalších silnic otevřela možnost napojení na Ostravu a Polsko.

Další výstavba dálnice D1 z Vyškova směrem na Kroměříž pokračuje až v roce 2001. Stavba dálniční křižovatky Vyškov-východ, spolu s úsekem D1 do Mořic, je do plného provozu uvedena v roce 2005. Mimoúrovňové křížení dálnic D1 a D46, v provedení tříramenné křižovatky hruškovitého typu, nahradilo přímé provizorní spojení obou dálnic z roku 1992. Další, nově budované úseky dálnice D1, otevřené mezi roky 2005-2011, míří západovýchodním směrem z Vyškova přes Mořice, Kroměříž, Hulín, Ostravu a Bohumín na česko-polské státní hranice.

Od roku 2016 je R46 vedena jako dálnice II. třídy D46 a postupně je upravována podle norem a požadavků pro dálnice I. třídy. Mezi významné stavby na této dálnici patří 2400 metrů dlouhý rozšířený úsek, zhruba mezi 2. a 4. kilometrem dálnice, postavený jako záložní vzletová a přistávací dráha Letiště Vyškov, 794 metrů dlouhá estakáda Haná v Prostějově a mimoúrovňová křižovatka Slavonín.

Dálnice D46 se na křižovatce Vyškov-východ odděluje od dálnice D1 a po východním obchvatu Vyškova míří na sever do Olomouce. Před Olomoucí prochází mimoúrovňovou křižovatkou Slavonín, na níž se kříží s dálnicí D35. Půl kilometru za ní D46 končí na olomouckém předměstí a napojuje se do silniční sítě. Při jízdě od Vyškova do centra Olomouce je nutno odbočit na spojovací rampu, protože projetím křižovatky Slavonín v přímém směru (křižovatka TOTSO) najedeme na dálnici D35 ve směru na Lipník nad Bečvou.

Zdeněk Koblížek