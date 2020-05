Do práce jsme se dali i bez těžké techniky a jen rukama našich pracovníků. Tůňky pomohou se zadržováním vody v krajině a poslouží jako útočiště pro obojživelníky a jiná zvířata. Když jsme se po několika dnech k tůňkám podívali znovu, nový příbytek už obhlížel čolek horský a v okolí se rozhlížel i hlemýžď zahradní, kterého mohlo přilákat lepší mikroklima, které tůňky pomáhají vytvářet.

Od pondělí 25. května už máme v Domě přírody otevřeno. Od pondělí do pátku od devíti ráno do čtyř odpoledne, o víkendech do pěti odpoledne. Z hygienických důvodů bude uzavřena dětská herna a nebudeme pouštět 3D film. Školy jsou pro některé děti zavřené anebo dobrovolné, tak pokud jste s dětmi doma, využijte pro své domácí vzdělávání Dům přírody. Jsme takovou interaktivní učebnicí.

Dům přírody Moravského krasu