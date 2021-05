Vycházka okolím Boskovic. Tentokrát od Westernového městečka k přehradě

Čtenář reportér





Tak jsem opět nevyfotila Westernové městečko a ani strakapouda či co to bylo za ptáka. Na jedné fotce se schovává za strom. Proto jsem to vzala směrem k přehradě. Prošla se po hrázi a chytla vlaštovku v letu.

Jarní vycházka okolím Boskovic kolem Westernového městečka k přehradě. | Foto: Monika Šindelková