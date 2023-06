Do šesté třídy nám již přicházejí osobnosti. Každý s vlastní představou a většinou zcela odlišnými požadavky na ideální školu. Jejich rodiče jsou na tom podobně. “Chce to citlivější přístup.” “Víc na ně přitlačte.” “Hlavně zábavně.” “Nehrajte si a učte se.” A mezitím někde je učitel. Všichni čekají, že vyhoví právě jejich požadavkům. Ale učitel ví, že požadavky všech se v devátém ročníku sjednotí. Hlavně aby se dostali na vybranou střední školu.

Všichni deváťáci z Ostrova jsou přijati. A teď hurá na prázdniny | Foto: Věra Hrazdírová

Úkolem učitele je to všechno zvládnout. V Ostrově si můžeme říct - “u nás dobrý”. Všichni naši žáci jsou přijati na střední školy. Ze 14 žáků se 12 podařilo dostat na střední školu, kterou měli na prvním místě. Většina z nich byla přijata na obě školy. To je to kritérium, které je ve finále ukazatelem úspěšné školy.

Příprava na přijímací zkoušky není jen o škole a učitelích. Hlavními hráči na tomto poli jsou žáci a jejich rodiče. Pokud se podaří všechny aktéry dobře propojit a zkoordinovat, tak se výsledky vždy dostaví. Letošní výborné výsledky nejsou výjimečné, tento trend si ostrovská škola drží dlouhodobě.

Poskytujeme deváťákům možnost navštěvovat kroužek přípravy na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka jednou týdně zcela zdarma. Učitelé těchto předmětů umožňují žákům individuální konzultace osobně i on-line. Vstřícný individuální přístup a menší počet žáků v ročníku je zárukou kvalitní přípravy.

Přejeme všem našim deváťákům, aby se jim na středních školách dařilo a jsme vždy velice rádi, když si najdou cestu zpátky a přijdou si popovídat a “pochlubit se” svými pokroky a úspěchy.