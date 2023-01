Otužilci si v Ostrově užili ledovou Štěpánskou koupačku. Nevadil jim ani déšť

Po odehrání základních skupin se utkaly celky o celkové pořadí na dva vítězné sety.

K vidění byla celá řada vyrovnaných a dramatických utkání, po jejichž skončení bylo následující pořadí turnaje: 1. Jedovnice, 2. Era a Saša Adamov, 3. Rakeťáci ASK Blansko, 4. Princezny, 5. Bečkaři, 6. Habrůvka, 7. Nebudeme poslední Olešná, 8. Klobásy, 9. Jitrnice.

Nejlepší hráčkou byla vyhodnocena Erika Štěrbová z týmu Olešná.

Ceny pro zúčastněné věnovalo město Blansko a pobočka VZP Blansko a společně je předali starosta města Blansko Jiří Crha a ředitel turnaje Michal Souček.

Další tradiční dostaveníčko plánují amatérští volejbalisté v Blansku na velikonoční neděli.

Turnaj odehrály také starší žákyně. První ročník Vánočního volejbalového turnaje starších žákyň proběhl ve středu 28. prosince 2022 úspěšně v městské sportovní hale v Blansku na Údolní. Systémem každý s každým se utkalo 5 družstev z Blanenska. Domácí pořadatelský oddíl ASK Blansko vyslal do bojů dva týmy, které doplnily mladé volejbalistky z Boskovic a Sloupu. Po urputných bojích a téměř 5 hodinách sportovního klání dospěl turnaj do konce. Po velice vyrovnaném průběhu, vypadalo konečné pořadí turnaje nakonec takto: 1. TJ Volejbal Sloup, 2. Minerva Boskovice, 3. Volejbal Blanensko, 4. ASK Blansko I, 5. ASK Blansko II.