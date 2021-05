Současná pandemie přináší všem lidem jen problémy. Distanční výuka plně nenahrazuje výuku prezenční, na kterou se již těší asi většina žáků, rodičů i pedagogů i u nás za ZŠ Sušilova v Boskovicích. Před rokem, kdy se poprvé zavřely školy, vychovatelky školní družiny s učitelkami l. stupně v prázdných prostorách školy připravily pro žáky překvapení v podobě výzdoby výmalbou celého jednoho patra s třídami školní družiny dle návrhu učitelky Jindřišky Konečné. Dekorativní rostlinnou tématikou se pokračovalo i během podzimního uzavření školy, a to v části, kde jsou třídy prvňáčků a druháků.

Učitelé na boskovické škole v Sušilově ulici připravili dětem krásně vymalované chodby. | Foto: se svolením města Boskovice

Protože ani s příchodem nového roku se žáci nemohli vrátit do svých lavic, s malbou stěn, tentokrát na chodbách ll. stupně, začal i učitel výtvarné výchovy Ladislav Dostál. Nejprve se barevně zaplnila plocha nad schodištěm podmořským světem, následoval vodník jako od Josefa Lady. Ten sedí na vrbě nad rybníkem a při měsíčku bafá z fajfky. V pozadí je zřícenina hradu, samozřejmě toho boskovického. Třetí, již hotová stěna pod schodištěm, je sice nejmenší, ale byla nejsložitější. Jedná se o rozkvetlou louku s motýly. Konkrétně tu poletují otakárek fenyklový, babočka paví oko a pár dalších druhů. Může to být i názorná pomůcka do výuky přírodopisu. V plánu je ještě na ploše patnácti metrů čtverečních zeměpisná tématika. A to celý svět. To však až po dokončení opravy a rekonstrukce již nachystané plastiky, která by měla být v následujících dnech instalována ve venkovním prostoru mezi jednotlivými částmi budov školy Sušilova. Bude to taková výtvarná poklona všem, kteří se podílejí na záchraně životů lidí s Covidem-19. Jedná se o jakýsi pomník době koronavirové – tedy metrová zeměkoule v podobě koronaviru v sevření rukou symbolicky patřících zdravotníkům, záchranářům, policistům, vědcům, nám učitelům i rodičům, a všem lidem, kteří se nějak podíleli a stále podílejí na zdolání této nelehké doby.