Protože současnou starostkou Doubravice nad Svitavou je Jana Otavová, která působila jako zástupkyně ředitele na Střední pedagogické škole Boskovice, vedly první kroky Johna Muchy a jeho syna Marcuse při jejich návštěvě Boskovic v pondělí 13. září do pedagogické školy, kde na něj čekaly studentky, které se v hodinách výtvarné výchovy nechaly inspirovat díly Alfonse Muchy. Vzácnou návštěvu představila ředitelka Leona Valterová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.