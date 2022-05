Projekt SITU zahrnuje komentované prohlídky, diskuzní panely, tvořivé dílny pro děti i dospělé a dočasná umělecká díla ve veřejném prostoru. Všechny akce se obsahově týkají vztahu člověka k městské krajině. “Iniciativa galerijního týmu vychází ze zkušeností z jiných měst v Česku i v zahraničí a z toho, že jsme chtěli vyjít s našimi aktivitami ven z galerie a vyzvat k debatě o podobě veřejného prostoru města Blanska,” popisuje vedoucí Galerie města Blanska Jolana Chalupová.

Téma Skleníku rezonuje se současnými trendy v umění, ale odkazuje také na místní specifika zacházení s veřejným prostranstvím. Rostliny porostou v hlíně, která je přivezená z místa bývalých rozlehlých skleníků, které v Blansku musely ustoupit dalšímu nákupnímu centru. Že se podařilo projekt Skleníku a celého SITU prosadit, je důkaz, že i v menším městě lze vést otevřenou diskuzi o problematice veřejného prostoru. Starosta Jiří Crha i přes počáteční nedůvěřivost k projektu vyjádřil na zahájení podporu ze strany města.

V dočasném Skleníku si můžou lidé z Blanska pěstovat aspoň skromnou společnou úrodu. Kdo neví, jak se postarat, má k dispozici návod. „Je to zároveň komunitní test, uvidíme, jak se podaří udržet při životě rostliny v objektu, který je zároveň všech a nikoho. Je nás tady dvacet tisíc, tak snad to dopadne dobře,“ věří Júlia Chodúrová. Uvnitř stavbičky je zároveň pocitová mapa, kde může každý pomocí barevných špendlíků označit oblíbená i neoblíbená místa v jeho městě. Skleník na Wanklově náměstí vydrží až do září, kdy zakončí sezonu při akci Zažít Blansko jinak.

Otevření Skleníku a zároveň celého projektu SITU v sobotu 23. dubna ve dvě hodiny odpoledne obohatila hudební interpretace participativní partitury Čekání na Godota od Milana Adamčiaka, založená na sázení estragonu. Uvedl ji muzikolog a pedagog Ústavu hudební vědy MU v Brně Jozef Cseres s interprety.

Děti i dospělí se zapojili do otevřené dílny Květinová Frída s umělkyní a autorkou aktuální výstavy v blanenské galerii Terezou Damcovou.