"Jejda, podívejte, tady je z boku kopce nějaká díra. Myslíte, že v ní někdo bydlí?" všimla si opička Hanička, která běžela jako první. "Možná, že jezevec," navrhoval sokolík Pepík. "To né, na toho je to moc velké," vrtěla hlavou veverka Věruška. "A co když tam bydlí loupežníci?" starala se kobylka Emilka. "Ba ne, já si myslím, že je úplně opuštěná. Pojďme ji prozkoumat."