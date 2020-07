Téměř do posledního místa se třetí prázdninovou sobotu naplnilo i přes deštivé počasí hlediště přírodního amfiteátru Westernového městečka v Boskovicích na Blanensku, kde se konala premiéra divadelního představení Vinnetou I.

Ve westernovém městečku v Boskovicích nacvičují unikátní divadelní představení Vinnetou I na motivy slavného filmu z roku 1963. Premiéra je 18. července. | Foto: Deník / Jan Charvát

Jde o známý filmový příběh o apačském náčelníkovi z roku 1963 s Pierrem Bricem (Vinnetou) a Lexem Barkerem (Old Shatterhand) v hlavních rolích, který byl přepracován do formy divadelního představení. I když se drží dějově filmu, s ohledem na děti je přátelštější. Končí známou scénou, kdy se Vinnetou a Old Shatterhand stávají pokrevními bratry. Na smrt náčelníkovy sestry Nšo-či a otce Inču-čuny se nedostane.