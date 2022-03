Během týdne jsme se dozvěděli, že o víkendu proběhne výluka ve výluce, to znamená, že z Adamova budeme jezdit přes Útěchov. Část našich turistů chtěla tuto dopravu použít. Vyjeli z Adamova náhradními mikrobusy, bohužel, v Bílovicích se nevešli do autobusu, který je měl dopravit do Řícmanic, odkud chtěli pokračovat dále. Museli se tedy do arboreta vydat pěšky z Bílovic. Na začátku stoupání jim bylo kolemjdoucími řečeno, že arboretum je z důvodu silného větru zavřeno. Vydali se tedy autobusem přes Brno zpět do Adamova. Na tuto skupinku dohlížela Irena Antoszewska.

Turisté z Adamova poznávají naučné stezky a památky v kraji. Přidejte se

Naše skupina vyrazila z Ptačiny pěšky kolem čističky a lesní cestou do Babic k nádraží. Šli jsme kolem Žilůveckého potoka, kde jsme museli přelézat již dříve vyvrácené stromy. Po překonání překážky nám kamarádka Helena zavolala, že Den otevřených dveří se nekoná. Rozhodli jsme se, že i tak budeme pokračovat. U arboreta jsme se občerstvili ze svých skromných zásob a rozdělili jsme se na dvě skupiny. Menší se vydala kolem studánky Prosba lesa po stejné cestě zpět do Adamova. Ušli jsme osm kilometrů.

Druhá skupina vyrazila Cestou S. K. Neumanna do Babic. Potkávali jsme desítky turistů, kteří se také vydali do arboreta. Pod obcí jsme narazili na nový památníček, který byl postaven koncem minulého roku na památku chlapců, kteří zahynuli kvůli nevybuchlé vojenské munici v roce 1956.

V Obecní hospodě probíhaly zvěřinové hody, využili jsme toho a po výborném obědě jsme cestou Barbora došli do Adamova. Za slunečného, i když větrného počasí jsme ušli dvanáct kilometrů.

Autobusem jelo 6 turistů, z toho jeden host. Pěší trasu absolvovalo 11 členů.

Marie Tejkalová

Spartak Adamov, z.s., turistický oddíl