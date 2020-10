Právě vítr naprosto naboural sobotní program závodů. Slabší kategorie nemohly vyjet vůbec a královská kubatura stihla jen první tréninkové jízdy. Pak silný poryv větru zvedl katamarán polského závodníka Cezaryho Strumnika do vzduchu a v rychlosti kolem dvou set kilometrů v hodině s ním mrštil o hladinu. „Člun naštěstí dopadl zpět na plováky, takže jezdci se nic nestalo. Okamžitě ale zasedla jury a rozhodla, že program bude přerušen, popsal tajemník závodu Ondřej Hrůza.

Do nedělního programu se tak musely vměstnat všechny závody. To by se podařilo, jenže v královské kubatuře se staly dvě dramatické nehody, které program zpozdily. „Celé závody byly poznamenané tím, že se jelo v přímém souboji o titul mistra světa. V neděli ráno byli všichni na stejné startovní čáře,“ popsal Hrůza.

V první rozjížďce ukázal naprostou dominanci jediný český tým v královské kubatuře – brněnský H2O s polským závodníkem Marcinem Zielińskim. Tomu část závodu konkuroval jen Slovák Robert Hencz, nakonec jej ale Zieliński pokořil téměř o půl kola.

Po druhé rozjížďce ale bylo všechno jinak: v prvním kole se Zieliński srazil se sobotním „letcem“ Strumnikem a výsledky byly pro oba týmy katastrofální. Strumnikův katamarán skončil s uraženým plovákem, Zielińského člun se obrátil a zůstal pod hladinou. Tým se sice pustil do opravy, narychlo poskládaný motor ale zdaleka neměl kvality původního agregátu. Favoritem na titul se tak stal Robert Hencz.

Jenže v poslední rozjížďce se stala další dramatická nehoda. A do ní se připletl právě Hencz, do kterého z boku narazil Ital Giuseppe Rossi. Hencz z kolize vyvázl jen s obrovským štěstím – soupeřův člun v podstatě zdemoloval kabinu jeho katamaránu a dokonce zasáhl helmu jezdce. Poslední závod už nebyl znovu odstartován a paradoxně tak získal titul právě slovenský závodník. Jenže zatímco se – už za tmy – vyhlašovaly výsledky, mířil novopečený mistr světa královské kubatury F500 vrtulníkem do nemocnice v Brně – Bohunicích. Vyšetření později potvrdilo podezření na poraněnou páteř, Hencze čeká v Brně operace dvou zlomených obratlů.

„Pamětníci se shodli, že takto dramatické závody nepamatují od devadesátých let, kdy byl tento sport na vrcholu. Pro mě osobně je letošek potvrzením toho, že jde o krásný a divácky neuvěřitelně atraktivní sport. A zároveň nebezpečný,“ konstatoval Ondřej Hrůza s tím, že věří, že letošní závod přivede k Olšovci v příštím roce víc diváků.

Po problémech brněnského týmu H2O se o nejlepší český výsledek postaral David Loukotka v střední kubatuře F250. S vicemistrovským titulem, kterým doplnil nedávno získaný titul mistra světa v třistapadesátkách, jej v příštím roce čeká přestup právě do královské třídy F500.

JIŘÍ SMETANA