Už po devětadvacáté uspořádal Klub českých turistů Malá Haná pro milovníky zdravého pohybu oblíbený turistický pochod Opatovické šmajd. Pořadatelé připravili celou řadu tras různé délky od dvou do padesáti kilometrů, nejkratší trasy jsou vhodné i pro rodiny s kočárky.

Víkend ve znamení pohybu. Opatovské šmajd opět lákal k výšlapu | Foto: Spolek Turisté Medlov

Sraz účastníků pochodu byl od šesti hodin ráno do jedenácti dopoledne u sokolovny ve Velkých Opatovicích u autobusového nádraží. Vyrazit mohli lidé také z Letovic.

„Sobotní Opatovské šmajd jsme pojali trošku netradičně. Po domluvě s pořadateli, vyrazila část autobusu na ,,Spolkovou trasu". Vystoupili jsme nad tunelem Hřebeč a po Naučné stezce Boršovský les jsme obdivovali krásy Národní přírodní rezervace Rohová. Červená turistická značka vedla přímo po hřebeni, ze kterého se nám často otevíraly pohledy na celé Hřebečsko. U Křenovské silnice jsme se rozdělili a menší skupinka ještě navštívila zatopený lom Březina - ,,Mrtvák". Cíl naší trasy byl opět po roce v Hospůdce Křenov nedaleko kostela. Odtud nás autobus zavezl na start pochodu do Velkých Opatovicích. Tak zase za rok. Už teď vám můžeme prozradit, že to bude na pohodu. Co to plácám na Pohoru," popsal výšláp na svém facebooku Spolek Turisté Medlov.