VIDEO: Pekelná jízda Velorexem jen pro otrlé. V Blansku uháněl s větrem o závod

Čtenář reportér Čtenář

Má to tři kola, motor z Jawy a jezdí to po silnicích. Není to motorka ani auto, spíš něco mezi tím. První model vznikl již v roce 1935, ale i v současnosti je po renovaci k potkání na českých silnicích při srazech i běžném provozu. Řeč je o Velorexu.

Projížďka Blanskem vozy Velorex. | Video: Renata Spotzová