U jednoho z mnoha stánku z občerstvením jsme potkali i herce Petra Čtvrtníčka, který se dal na novou dráhu. S téměř čtyřicet let starým autem s nápisem Čeňek Strnad řezník a uzenář objíždí různé akce a nescházel ani tady. Petr Čtvrtníček, provozovatel uzenářství Čeňka Strnada, se novému koníčku podle svých slov věnuje, pouze když se mu chce. „Já si velím sám, nikoho k tomu nepotřebuju,“ dodal s tím, že si také všechno sám vyrábí. „Koupím si půlku prasete, to vyjde strašně levně.“ Na jeho dobroty se tvořila hezká fronta, takže se taky nedalo odolat.

Třešničkou festivalu byla kapela Kissin' Dynamite. Je to německá hardrocková pětičlenná kapela, založená roku 2002 ve Švédsku, původně pod názvem Blues Kids. Tato kapela dostala publikum do velkého varu, přivezla hezkou světelnou show. Byla to pastva nejen pro uši, ale určitě i pro oči . Jasný vzkaz pořadatelům na konci festivalu byl velký potlesk, co určitě posune laťku tohoto festivalu výš. Za rok přijeďte ochutnat zase novinky z domácí produkce piva v doprovodu skvělé hudby! Festivalem provázel moderátor Tonda Kala a určitě velké díky produkci pod taktovkou Tomaše Krause.

Byl to festival pro celou rodinu, ne jen pro příznivce pěnivého moku. Pro děti byly různé atrakce jako například skákací hrad, výtvarné dílničky a jiné. Návštěvníci mohli ne jen koštovat ale i hlasovat o cenu nejlepšího piva - Zlatý krýgl a jak to dopadlo : 1/ místo: Jadrníček - JADROŠ - světlý ležák 11. 2/ místo: Nachmelená opice - Ležák 11 3/ místo: Pivovar u tří králů - světlý ležák Záhořan 11 Sláva vítězům!

Honza Král