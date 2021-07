Velké Opatovice vábí na pískovcové reliéfy. Krajina bez turistů čeká na objevení

Dva reliéfy vytvořené do pískovcové skály sochařem Karlem Otáhalem zobrazují profily básníka Petra Bezruče a hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstra lákají do Velkých Opatovic zasvěcené místní, ale i přespolní. Tato krajina není zdaleka ještě objevená turisty, přitom má co nabídnout. Vydejte se s námi a naším čtenářem Liborem Justem na kole po naučné stezce Hanýsek vedoucí od jižního okraje města Velké Opatovice. Děkujeme panu Justovi za dnešní příspěvek.

Okolí Velkých Opatovic opravdu stojí za návštěvu. | Foto: Libor Just