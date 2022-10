Velká Löw-Beerova vila oslavila sto dvacet let. Lidé nahlédli do tajných zákoutí

Již sto dvacet let stojí ve Svitávce Velká Löw-Beerova vila. Postavila ji bohatá židovská rodina Löw-Beerů, která zároveň založila ve Svitávce textilní továrnu. Pro obyvatele Svitávky to byl důvod k velkolepé oslavě, při které nechyběly komentované prohlídky s možností nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná. Děkujeme paní Holasové za dnešní příspěvek.

Ve Svitávce oslavili sto dvacáté výročí od dokončení stavby Velké Löw-Beerovy vily. | Foto: Se souhlasem Miroslavy Holasové.

Velká Löw-Beerova vila je budova historicky cenná. Secesní stavba s barokními a klacisitními prvky, která byla postavena podle návrhu brněnského stavitele Josefa Nebehostenyho, rodáka z Vídně, známého projektem hlavního brněnského nádraží. Blanenské děti v galoších. Rybáři z Moravského krasu vychovávají novou generaci Nyní je vila v majetku městyse Svitávka, sídlí zde úřad městyse. Prohlédnout si zde můžete muzeum věnované rodu Löw-Beer. V současné době se opravují místnosti v 2. patře, kde bude toto muzeum rozšířené o další zajímavé informace o Svitávce. V letošním roce se dočkala rekonstrukce místní knihovna, která se nachází také v 2. patře vily. 17. září si mohli návštěvníci vily poslechnout besedu starosty městyse Svitávka Jaroslava Zoubka s bývalým kronikářem a historikem Svitávky Pavlem Krejcarem. Poté následovala prohlídka vily s komentovaným výkladem. Všichni měli možnost si prohlédnout místa, která nejsou běžně přístupná. Působivá výstava šicích strojů Minerva lákala do muzea. Kochali se i pánové Od 18 hod. si členové Ochotnického divadla Svitávka připravili pro děti dobrodružnou výpravu za ztraceným kufrem pana Löw-Beera. Děti musely splnit několik úkolů, které je přivedly až na půdu, kde jim pan Löw-Beer předal odměnu. Miroslava Holasová