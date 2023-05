Třetí květnovou neděli naplno vypuknul seriál soutěží v požárním útoku na Blanensku. Pivovar Černá Hora Cup Velkou cenu Blanenska 2023 pořadatelsky zahájili hasiči ze Žernovníku. V hasičském areálu pod Žernovskou rozhlednou jsme mohli shlédnout bez mála 50 požárních útoků v kategoriích muži, ženy, dorost a veteráni. Tyto závody již po řadu let navštěvují i týmy z okolních okresů zastupující svoje domácí ligy a také zástupci Extraligy České republiky, kteří zde testují svoji formu právě před vypuknutím pro ně nejdůležitějších závodů.

Velká cena odstartovala na Žernovníku. Lidé viděli skoro 50 požárních útoků | Foto: Kateřina Kotoučková

Jako tradičně zahájili soutěž týmy složené výhradně z mužů. A právě extraligové týmy dokázaly předvěst pokusy, které významně promluvily do výsledného pořadí mužské soutěže. Nejrychleji se povedlo srazit terče družstvu z Plumlova, okres Prostějov, a to v čase 16,52 sekundy. Druhou příčku vybojovali kluci z Olešnice X s časem 16,65 sekundy. A stupně vítězů doplnil tým z Laviček, okres Žďár nad Sázavou, s požárním útokem dokončeným v čase 17,02 sekundy. Do první desítky se dokázaly svými pokusy vměstnat i týmy z Blanenska, a to konkrétně Sychotín B, Žďár, Brumov a Bořitov A.

I kategorie žen slibovala pěknou podívanou. Po zimní přestávce je první pokus každého družstva jakousi vizitkou zimního snažení a dá se říct, že může napovědět i celkový vývoj celého seriálu. A vypadá to, že nás zase čeká klasická ,,špičkovaná“ dvou týmu na čele tabulky, do kterého se občas může vklínit i někdo další. Nejlepší pokus předvedla Senetářovská děvčata, která jako jediná srazila terče v čase pod hranicí 17 sekund. Za 16,95 si ze Žernovníku odvezla plný počet bodů do celkové tabulky.

Tip na výlet: Autorská výstava Miloslavy Černohorské Limberské na zámku v Rájci

Domácí tým zakončil požární útok za 17,59 sekundy a obsadil druhé místo. No a stupně vítězů doplnila ještě děvčata z Lysic. Mezi týmy s nejvyšším věkovým průměrem, v kategorii veteránů, jsme mohli vidět fantastické požární útoky, všechny dokončené pod sedmnácti vteřinovou hranicí. Nejlepší provedení měli domácí, druhé místo patřilo borcům z Hlubokého a třetí příčku vybojovali Pamětice.

No a pozici favorita potvrdili i dorostenci ze Senetářova, kteří dokázali vyhrát ve své kategorii s časem 16,32. Následoval tým z Ostrova u Macochy s útokem za 16,91 a stupně vítězů doplnili ještě domácí dorostenci. První kolo ukázalo, že nás letos čekají pěkné požární útoky a doufáme, že účast soutěžních družstev na dalších kolech ligy bude minimálně stejná, nebo ještě lepší. Příští kolo nás čeká už v neděli 28. 5. 2023 ve 12:00 v Senetářově.