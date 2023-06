Milí fanoušci požárního sportu, poslední červnovou neděli zavítala Velká cena Blanenska na trať do Ostrova u Macochy. Pořadatelé si dali velmi záležet na přípravách trati i celého areálu.

Velká cena Blanenska: Soutěžící hasiče i pořadatele potrápila zásadní závada | Video: Jan Pupík

Soutěž odstartoval domácí tým, muži z Ostrova u Macochy, a požární útok se jim výrazně povedl. Se šestnáctkovým časem měli našlápnuto na stupně vítězů, protože se v Ostrově běhá mírně do kopečka a obvykle nepadají moc rychlé časy.

Bohužel, po několika odběhnutých týmech byla zjištěna závada na jednom z terčů, který spínal čas při sebemenším dotyku vody - často však bez sraženého válečku za terčem. Po poradě Rady Velké ceny Blanenska a soutěžních týmů mužů to nejprve vypadalo, že se závody poběží od začátku na novou časomíru. Nicméně časově by to bylo velmi náročné znovu odběhat daných deset týmů, které měly v tu dobu už požární útok za sebou. Přistoupilo se tedy k náhradnímu řešení. Kdo chce, zaběhne tréninkově svůj útok, mezitím dorazí nová časomíra zapůjčená z SDH Senetářov a kategorie mužů bude pro ostrovské závody anulována.

Velká cena Blanenska v útoku: Ženy v Sychotíně se postaraly o neuvěřitelný čas

Tak se také stalo. Časomíra dorazila do čtyřiceti minut a mohla už naostro začít kategorie žen, veteránů a dorostenců. V ní se představilo celkem třináct týmů žen, osm týmů dorostenců a dva týmy veteránů. V ženské kategorii se obecně týmům příliš nedařilo. Zvítězily ženy ze Žernovníka A, které zapsaly výsledný čas 17,06. Druhý Senetářov dokončil v čase 17,87 a pro třetí místo si přijely z Vyškovska ženy z Hodějic v čase 18,26.

V dorostenecké kategorii si vysoký standard udrželi senetářovští, kteří zvítězili v čase 15,68 a posunuli tak o desetinu rekord ostrovské trati z loňského roku v této kategorii. Na bedně je doplnili dorostenci z Hartmanic z okresu Svitavy v čase 16,40 a domácí dorostenci z Ostrova u Macochy za 16,71. Nejméně početná je letos opět veteránská kategorie a na dosud posledních závodech tomu nebylo jinak. Z vítězství a pěkného času 16,12 se mohli radovat veteráni ze Žernovníka. Pro druhé místo doběhli veteráni z Petrovic v čase 18,12.

Třetí kolo Velké ceny Blanenska: V kategorii dorostu začíná přiostřovat

Nyní si jeden víkend od Velké ceny Blanenska odpočineme a uvidíme se znovu 8. července ve Žďáře.