Velká cena Blanenska: Pamětická dráha se stala postrachem pro soutěžící

Závodem v Paměticích vstoupila Velká ceny Blanenska v požárním útoku v roce 2023 do své druhé poloviny. Pamětická dráha je již roky postrachem pro spoustu pravidelných účastníků celého seriálu, protože její profil je poněkud odlišný oproti dnes už běžným drahám. Převýšení téměř 4 metry do kopce potrápilo letos 38 družstev ve čtyřech kategoriích. V kategorii mužů se s Pamětickým kopečkem dokázal nejlépe poprat Sychotín, a to dokonce hned obě družstva, která tento sbor pravidelně zastupují. Sychotínské Áčko závod vyhrálo s jedinou sedmnáctkou dne a Béčko se ve výsledkové listině nalepilo hned jako další. Stupně vítězů doplnili borci z Bořitova A, kteří předvedli taky velmi pěkný pokus s časem 18,24 sekundy.

Velká cena Blanenska: Pamětická dráha se stala postrachem pro soutěžící | Foto: Jiří Vymazal

Holky se s kopečkem musely také porvat. Nejlepší čas ukázala děvčata ze Žernovníku, kterým stačilo 17,68 na již druhé letošní vítězství. Díky stabilním výkonům a neabsenci na stupních vítězů ani na jednom ze závodů holky drží vedení celého seriálu. Druhé místo obsadily Lysice a třetí příčku stejně jako v kategorii mužů obsadil Bořitov. Kategorii dorostu bezkonkurenčně vládne Senetářov. A ani v Paměticích tomu nebylo jinak. Vítězství s časem 16,11 sekundy napovídá, kdo může už teď, pět kol před koncem, být vítězem celé ligy. Druhé místo pro Ostrov u Macochy a třetí pro Bořitov doplňuje pódiová umístění. Dramatická podívaná ve Žďáře. Hasiči z Plumlova předvedli neuvěřitelný čas No a konečně kategorie veteránu. V té bylo k vidění klání pěti družstev. Nejlepší požární útok předvedli borci ze Žernovníku, následovali borci z Hlubokého a třetí místo odvážely Kotvrdovice. Průběžná tabulka seriálu Pivovar Černá Hora Cup Velká cena Blanenska 2023 je k nahlédnutí na stránkách www.velkacenablanenska.cz a následující závody nám budou jen více a více napovídat, kdo se nakonec stane mistry ve svých kategoriích. A hned další zápletky nám přinese závod 30. 7. 2023 v Černovicích, kde bude kromě provedení požárních útoků možnost potkat se s legendami Velké ceny. Akce je propojena se srazem všech těch, kteří měli a mají s VCB za jejich 20 let cokoliv společného. Všichni jste srdečně zváni.