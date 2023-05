Měsíc květen není jen měsícem lásky, ale také měsícem, kdy se naplno rozbíhá hasičská sezona. Zimní měsíce strávilo spoustu týmů přípravou v tělocvičně, ale s příchodem pěkného počasí konečně můžeme vyběhnout na hasičské dráhy po celém okrese Blansko. Letošní ročník Pivovar Černá Hora Cupu Velké ceny Blanenska v požárním útoku je výjimečný také tím, že se jedná už o jubilejní dvacátý ročník.

Velká cena Blanenska začíná. Jubilejní 20. ročník odstartuje na Žernovníku | Foto: Jiří Vymazal

A jak to vlastně při takovém požárním útoku vypadá? Sedm členů družstva, zpravidla pocházejících z jednoho sboru dobrovolných hasičů, stojí na startovní čáře. Každý z členů družstva má specifický úkol, ale cíl mají společný – dokončit požární útok, a to v co nejkratším čase. Po nastartování stroje a startovním výstřelu už každý ze závodníků plní co nejlépe svůj úkol, jako je například našroubování koše na savice nebo savic na stroj, spojení hadicového vedení nebo srážení terče proudem vody, kterou během útoku nasaje tým savicovým vedením z kádě a strojník ji přidáním plynu na stroji pošle dopředu k terčům. Čas hůře sraženého terče ze dvou se poté počítá jako výsledný čas daného družstva.

Čím dříve je útok dokončen, tím lépe. U nás v okrese Blansko se časy nejlepších týmů pohybují okolo šestnácti vteřin. Pokud daný tým zaběhne „šestnáctku“, je to obvykle důvod k radosti. Výsledné časy jsou poté seřazeny sestupně a obodovány. O pořadí týmů na konci sezony rozhoduje celkový počet bodů z jednotlivých závodů. Závodit mohou muži i ženy, dorostenci i „veteráni“, tedy závodníci nad 35 let věku.

Poděkujte hasičům za jejich práci, napište do redakce

Pokud jste fanoušky požárního sportu nebo zatím ještě nevíte, zda by Vás tento sport nadchl, přijeďte se na některé hasičské závody podívat a uvidíte, že nebudete litovat soboty či neděle strávených na čerstvém vzduchu s partou lidí, kteří se tímto sportem ve svém volném čase baví. Od května do září můžete v okrese Blansko navštívit celkem třináct závodů.

Začínáme už v neděli 21. května v 11 hodin na hasičské dráze na Žernovníku. Postupně se přesuneme na další místa v okrese Blansko – do Senetářova, Jabloňan, Sychotína, Ostrova u Macochy, Žďáru, Pamětic, Černovic, Němčic, Rudice, Lysic, Sudic, a sezonu zakončíme poslední sobotu v září v Bořitově. Všichni jste srdečně zváni pořadateli i závodníky z řad sborů dobrovolných hasičů. Na viděnou na dráze!

Pro více informací můžete navštívit web www.velkacenablanenska.cz

Termínový kalendář jednotlivých soutěží:

21.5. Žernovník

28.5. Senetářov

4.6. Jabloňany

11.6. Sychotín

25.6. Ostrov u Macochy

8.7. Žďár

23.7. Pamětice

30.7. Černovice

13.8. Němčice (nebodovaná)

20.8. Rudice

2.9. Lysice

9.9. Sudice