Polovina letních prázdnin je tu a s ní v tradičním termínu, tedy poslední červencovou neděli, i hasičské závody v požárním útoku v Černovicích. Závody zařazené do Velké ceny Blanenska tentokrát navštívilo větší množství diváků než obvykle. Pořadatelé z Černovic se totiž rozhodli uspořádat neformální sraz po dvaceti letech, na který zvali všechny, kteří stáli u zrodu Velké ceny Blanenska, a také ty, kteří za těch uplynulých dvacet let na tratích po celém okrese Blansko a v okolí závodili.

Ani vytrvalý déšť hned zrána neodradil závodníky nebo fanoušky od návštěvy závodů v obci nedaleko Lysic. Možná právě proto, že počasí příliš mužské kategorii nepřálo, nepadaly tak dobré časy, jako jsme z jiných závodů zvyklí. Soutěž zahájili domácí muži z Černovic, kteří svůj pokus bohužel nedokončili. Vítězem se nakonec stalo družstvo z Pasohlávek z okresu Brno-venkov, které zapsalo výsledný čas 17,42. Blízko vítězství byli také muži ze Sychotína A, kteří to nemají do Černovic daleko, s časem 17,47. Mezi nejlepší tři se dostal také druhý sychotínský tým – Sychotín B (17,60). O vůbec nejrychlejší sestřik na jednom z terčů se postaral bořitovský pravý proudař v čase 16,97, bohužel na druhém proudu došlo k velkému zaváhání a tým Bořitova A nakonec nezískal ani jediný bod do celkového hodnocení, protože se neumístili do patnáctého místa.

Po mužské kategorii následovala dvacetiminutová přestávka na přestavení terčů a během ní se výrazně vyčasilo. Deštníky a bundy nahradila trička a sluneční brýle a mohlo se jít závodit v kategoriích žen, dorostenců a veteránů. Ani zde nepadaly, s výjimkou veteránské kategorie, nízké časy. Mezi ženami se na nejvyšší stupínek postavily podruhé za sebou ženy ze Žernovníka A, kterým se povedlo i přes prostřik na pravém proudu zvítězit v čase 17,87. Rychlejší proud Žernovníka a zároveň nejrychlejší proud v celé kategorii měl hodnotu 16,48. Druhé a třetí místo obsadily ženy z Bořitova (18,42) a ze Senetářova (18,68).

Mezi dorostenci překvapivě nedošlo k vítězství doposud suverénního Senetářova. Ti se po zaváhání museli spokojit pouze se čtvrtým místem. Letos podruhé se tedy z vítězství radovali dorostenci z Ostrova u Macochy, kteří zapsali výsledný čas 17,58 a byli také držiteli nejrychleji sraženého terče v čase 17,26. Na stupních vítězů je letos poprvé doplnil Žernovník (17,98) a potřetí Černá Hora (18,70).

Nejlepší výkony předváděli v Černovicích ti nejstarší – veteráni. Sešlo se dokonce osm týmů mužů nad 35 let, i když běžně běhá v této kategorii tři až pět týmů. O téměř vteřinu všem dokázali uběhnout veteráni z Hartmanic, z okresu Svitavy, kteří zvítězili v čase 14,95. Rychlejší terč měl hodnotu 14,84. Mimo blanenský byl i druhý nejlepší tým. Veteráni z Hlubokého z okresu Třebíč dokázali časomíru zastavit v čase 15,90. Na třetím místě je doplnil ještě Žernovník v čase 15,94. Po soutěži začalo opět pršet a někteří se tak vydali ke svým domovům. Spoustu závodníků i domácích fanoušků a pořadatelů však na návsi v Černovicích zůstalo do večerních hodin, jako bývá po černovických závodech zvykem.

Další závody v požárním útoku v okresu Blansko se uskuteční v sobotu 12. 8. 2023 ve 14 hodin v Němčicích. Tato soutěž však není v letošním roce zařazena do bodování Velké ceny Blanenska. Další bodovaná soutěž proběhne v neděli 20. 8. 2023 v Rudici.

Tímto jste vy, čtenáři, srdečně zváni na oba závody a samozřejmě i další tři zbývající s termínem v září. Těšíme se na Vás!