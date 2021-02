Hejno mlynaříků dlouhoocasých, malých roztomilých ptáčků, jsem viděla na kraji lesa asi uprostřed trojúhelníku, který tvoří vesnice Bačov, Pamětice a Vísky. Ozobávali proutky na mladých listnáčích. Skoro připomínali myšky hřadující na stromě. Myslím ,že jsem měla veliké štěstí, protože hejno mlynaříků při dobrém světle se hned tak nevidí.

Počátkem týdne jsem pak na kraji lesa nad Vískami u Letovic vyfotila pěnkavy jíkavce. Pořád jsem si říkala, co je to za světlé ptáčky, kteří poletovali a sedali až ve vrcholku koruny starého buku. Někteří slétli níž, a tak jsem je mohla vyfotit. A ony to byly pěnkavy, zachytila jsem je vůbec poprvé.

Šárka Jurová

