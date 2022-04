Vaše RETRO vzpomínky: Jízdní kolo jsem si vylepšila volantem ze Škodovky

Když paní Marie Ženatová vzpomíná na dětství a mládí, přiznává, že coby pětičlená rodina moc peněz neměli, proto si dlouho nemohli dovolit ani žádné auto. „Ale já jsem ráda jezdila na kole, doma jsem měla starší jízdní kolo Ukrajinu, na které jsem vozila i děti do vzdálenější školky - měla jsem tam umístěnu sedačku - kolo bylo těžké, ale byla jsem mladá, a tak jsem to "celkem" zvládala," dodová paní Žanetová a my jí děkujeme za dnešní příspěvek.

Zimní bláznovství na kole v Protivanově zažila paní Ženatová ve svém mládí. | Foto: Se souhlasem Marie Ženatové.