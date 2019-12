Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se nejprve v jídelně společně setkali naši obyvatelé, některé z nich navštívili jejich blízcí a rodiny, ale také děti zaměstnanců a maminky s dětmi z MC Paleček. Společně jsme vyráběli přáníčka pro Ježíška, zazpívali jsme koledy u kytary, kdo měl chuť, pochutnal si na výborném punči, perníčcích a jiných sladkostech, které k blížícím se Vánocům patří.

Děti, ale také obyvatelé domova si společně namalovali nebo napsali přáníčko, připevnili na balonek a všichni potom vypustili své balonky v zahradě domova k nebi. Balónkům s přáním pro Ježíška mávaly nejen děti, ale i senioři se svými blízkými. Při pohledech na letící balonky s přáníčky bylo cítit ve vzduchu to kouzlo, napětí i víra v jejich vyplnění.

Děti si psaly zpravidla o hračky, dospělí a naši senioři si přáli zdraví, štěstí, lásku a to nejen pro sebe, ale hlavně pro svoje blízké. Vždyť to je to nejkrásnější, myslet na svoje blízké, obdarovat je úsměvem, objetím a přát si pro ně jen to nejlepší.

Krásně strávené odpoledne jsme zakončili společným rozsvícením vánočního stromu v zahradě domova. Obyvatelé SENIOR centra Blansko spolu se zaměstnanci přejí Vám všem krásné svátky vánoční, pod stromečkem splněná přání a do nového roku hlavně zdraví a všechno dobré.

IRENA VACHOVÁ