Podle kalendáře už téměř začíná jaro, ale svatý Petr zase spustil sněžení. Tak vypadalo páteční dopoledne na Blanensku. Podívejte se na obrázky čtenářů z bílé nadílky na prahu jara.

Jaro by mělo lákat ven na vycházku, ale i sníh má pořád ještě něco do sebe. Do neděle sice podle vládních nařízení můžeme na vycházky jen ve své obci nebo městě, ale i tak si můžeme procházku v pocukrovaném předjaří užít. Podělte se o své zážitky a obrázky na e-mailu blanensky@denik.cz