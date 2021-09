Dobrodružná cesta do netopýřího světa začala v Kateřinské jeskyni, ve které návštěvníky čekala komentovaná prohlídka jeskyně pod vedením zkušeného zoologa Miroslava Kovaříka. Po prohlídce se návštěvníci přesunuli do kinosálu Domu přírody, kde měl přichystanou přednášku přírodovědec Muzea Blanenska pan Vlastislav Káňa. Po poutavé přednášce čekala na návštěvníky ukázka živých netopýrů ve dvoraně Domu přírody. Tato ukázka probíhala pod taktovkou Jana Zukala z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Návštěvníci se dozvěděli velké množství informací a zajímavostí ze života těchto jeskynních tvorů. Pan Zukal s ochotou odpovídal také na všechny záludné dotazy. Většina účastníků viděla netopýra z takové blízky poprvé.

O akci byl tradičně velký zájem. Program probíhal ve čtyřech po sobě následujících skupinách, do kterých se bylo nutné přihlásit předem. Díky tomuto rezervování místa bylo zajištěno, aby v každé skupině byl přibližně stejný počet osob, a tak každý dobře viděl i slyšel. Blíže se seznámit s těmito nočními živočichy přišlo skoro 200 zvídavých návštěvníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.