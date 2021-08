Mezi roky 1371 a 2021 uteklo v řece Svitavě hodně vody, hodně se toho událo, tak proč nezavzpomínat a významné výročí neoslavit důstojně? Taková byla také myšlenka při přípravě oslav, které proběhly v sobotu 14. srpna na místním Sokolském hřišti. Všemu dění ale předcházelo vydání Almanachu, ve kterém se zájemci o historii mohli dočíst o tom, co důležitého se u nás během několika staletí událo. Byla to malá upoutávka na publikaci o historii městečka.

Sobotní ráno se ukázalo ve velmi příznivém světle – sluníčko, na nebi ani mráček. Úderem desáté hodiny dopolední začala na Sokolském hřišti velká dětská zábavná show. Pod vedením Demi a Teri několik desítek dětí, téměř od batolat až po ty odrostlejší, tančily, soutěžily, bavily se až do samého poledne. Odpolední zábavný blok zahájila slovácká dechová hudba Vracovjáci. Jejich produkce ale byla na chvíli přerušena, aby mohla starostka městečka Jana Otavová všechny přítomné přivítat a mohlo dojít k důležité části oslav, a to křtu knihy o historii Doubravice nad Svitavou, kterou jsem napsala jako místní kronikářka já s použitím několika příspěvků od dobrých přátel - znalců doubravické historie. Slavnostního křtu se ujali starostka městyse Jana Otavová, místostarosta Martin Štěrba, já jako autorka knihy a také vzácní hosté – ministryně financí České republiky Alena Schillerová (která právě v tento den, při cestě po Jihomoravském kraji, zavítala do našeho městečka) a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lenka Dražilová.

Po křtu knihy se tato začala v areálu hřiště také prodávat. Zábavné odpoledne pak pokračovalo krásnými melodiemi a písničkami v provedení Vracovjáků, které následně vystřídal moderátor, imitátor, ale hlavně vynikající zpěvák Vladimír Hron. Spokojenými diváky dostatečně zaplněné Sokolské hřiště každou jeho písničku odměnilo vřelým potleskem. A pravděpodobně se líbil i nejmladší generaci, která mu při jeho vystoupení statečně sekundovala.

Počasí bylo opravdu skoro tropické, velmi vtipně to Vladimír Hron napsal do Pamětní knihy Doubravice: „Bylo vedro jako hrom! Však přežil jsem, váš Vláďa Hron!“ Celé zábavné odpoledne zakončila místní hudební skupina REPETE, která těm, kteří vytrvali, vyhrávala až téměř do půlnoci.

Občerstvení, které bylo při sobotním počasí opravdu nezbytně nutné, po celou dobu zajišťovali naši fotbalisté a hasiči, za což jim patří velké poděkování.

Věřme tomu, že jak byli u nás spokojeni všichni účinkující a hosté, že stejně byli spokojeni také ti, kteří se nezalekli horkého počasí a přišli společně oslavit krásné doubravické výročí! Děkujeme!

Eva Sáňková

kronikářka Doubravice nad Svitavou