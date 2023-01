A protože v Boskovicích v minulosti žila početná židovská populace v tzv. židovském ghettu, která byla v roce 1942 odvezena v několika transportech do likvidačních táborů, uspořádal majitel minigalerie Zwicker Miloš Pachl, Ladislav Oujeský spolu se Sárou Dvorack v podvečerních hodinách 27.1.2023 u Minigalerie Zwicker vzpomínkový akt na všechny, kteří se do Boskovic už nevrátili a které připomínají tzv. kameny zmizelých. Tyto kameny se již od minulého desetiletí ukládají před domy boskovických židů, kterým se holokaust nepodařilo přežít.

Paní Dagmar Hamalová přečetla jména „zmizelých“ židovských obyvatel, kteří byli příbuzní paní Dvorack a která jako první nechala osadit kameny zmizelých svých příbuzných. Také přítomným malým skautům a junákům vysvětlila problematiku holokaustu a jaké to bylo v době německé okupace. Pan Pachl ukázal, jak se odstraňuje z kamenů oxidace a jak by se měly leštit. Pan Oujeský také vyzval přítomné k „adopci“ kamenů, o které by se starali. Vzpomínkového aktu se zúčastnil i místostarosta města Lukáš Holík.

Monika Šindelková

