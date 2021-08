Jelikož máme nejlepší letní kino uprostřed Evropy, rozhodli se po roční pauze pořadatelé Filmových víkendu ČSFD, že i letos uspořádají tento filmový svátek českých a slovenských fanoušků v posledním červencovém víkendu u nás. Samozřejmě jim pomohli hoši a dívky z Kina z Kulturního zařízení města Boskovice.

V pátek se slavnostního zahájení zúčastnil i nový ředitel Oldřich Dostál se svým buldokem. Jako každý ročník si mohli účastníci vzít filmové plakáty k novým filmům. Občerstvení zajistil místní bar a ubytovat se mohli ve stanovém kempu pod zámkem. V pátek 30.7. se promitaly filmy Black Widow, Nikdo a Tiché místo 2. V noci ze soboty 31.7. na 1.8. diváci mohli vidět Rozhněvaného muže, Zabijákovu ženu & Bodyguarda a Rytíře spravedlnosti. Při příchodu do areálu se mohli zaregistrovaní a přihlásit se do tomboly o hodnotné ceny s motivem Wonder Woman 84.

Monika Šindelková

