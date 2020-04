Samostudium zvládám, úkoly i učení, když něco nevím, tak se hned zeptám. Mamka mi taky pomáhá s úkoly do matematiky. Když mám hotovou školu, jdu na mobil, nebo se dívám na televizi na oblíbené seriály. Večer se dívám na televizní noviny a pak na další programy.

Radši bych se vrátila do školy, nudím se. Doufám, že se to zlepší, bojím se chodit ven, abych to nedostala. Doma si hraji i s bratrem a posloucháme písničky. Doufám, že už to brzy přejde a my se vrátíme do školních lavic.

BARBORA KADERKOVÁ

7. ročník, ZŠ Velké Opatovice