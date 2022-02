Na svah v Olešnici nás vyrazilo šedesát pět. Někteří už na lyžích byli a něco uměli, ale část z nás stála na lyžích poprvé. Pokroky jsme udělali všichni velké, takže až pojedeme na kurz v sedmé třídě, budeme připraveni podat dobré výkony. Akce to byla parádní. Poděkování patří těm, co ji připravovali a pomáhali nám se vším, co jsme potřebovali. Děkujeme učitelům, asistentům a rodičům za skvělou péči! Byl to krásný čas!

A co na kurz říkaly samotné děti?

Ema: V úterý jsme měli sraz před školou už v 7 hodin. V Olešnici jsme si připravili lyže a lyžovali jsme ve skupinkách. Jezdili jsme na kotvě a na pomě. Celý lyžák se mi moc líbil. Doufám, že bude stejně hezký i lyžák v roce 2023.

Jáchym: V Olešnici jsem si to moc užil. Měl jsem strach, že budu padat na vleku, ale nakonec jsem spadl jen jednou. Učil jsem se šlapat stromeček a jezdil jsem hranolky. Největší zábava byla na velké sjezdovce. Ze začátku jsem měl strach, a teď už vím, že jsem se bál úplně zbytečně.

Lukáš: Naše družstvo mělo jen začátečníky. První den jsme jezdili na vleku s rampouchy. Pak už jsme dělali obloučky a jezdili na vleku. Moc jsme si to užili.

Melanka: Lyžování nás bavilo. Jezdili jsme letadlo a volant. Dostali jsme za odměnu medaile.

Hugo: Měli jsme pěkné počasí. Trénovali jsme start závodu a živý slalom. Podjížděli jsme branky z hůlek. Lyžování v Olešnici bylo super.

Zdeněk Doležel

Základní škola Blansko, Salmova 17

