Po úvodním představení a přivítání jim zástupci města sdělili, co mohou nabídnout, předali důležité kontakty a vyslechli si jejich žádosti. Kupodivu, nebylo jich mnoho. Byly zaevidovány dvě žádosti o zaměstnání, kdežto drtivá většina práci díky vstřícnosti a ochotě místních firem již má. I přes pomocnou ruku, která přichází ze všech stran je na lidech, jenž teprve před pár týdny přišli o vše vidět, že mají ostych a nevěří, že by jim mohl dát někdo něco zadarmo. Ukrajinská komunita na Kunštátu se snaží naučit se a porozumět češtině, ale všichni doufají, že válka brzy skončí a oni se budou moci vrátit zpátky do rodné vlasti. Na Ukrajinu.

Na závěr účastníky čekalo venkovní posezení a grilování masa, které pro ostatní uprchlíky zorganizovala manželská dvojice z Ukrajiny.

Celkem je na Kunštátsku ubytovaných přes šedesát uprchlíků. Další ještě přijedou. Ubytovaní jsou v tamních domácnostech a v Hluboké u Kunštátu, kde se pro tyto účely přebudovalo nově rekonstruované komunitní centrum (bývalá stará škola) na ubytovnu. V těchto prostorách našlo dočasný domov deset uprchlíků, ženy a děti. Z důvodu vzdálenosti z Hluboké do Kunštátu se uspořádala finanční sbírka s cílem vybrat prostředky na koupi ojetého vozidla. To se povedlo a lidé dokonce uprchlíkům darovali i jízdní kole, díky nimž se mohou dostat do místa svého nového zaměstnání a děti do školy.

Ubytovaným dětem z Ukrajiny jsou poskytnuté místní zájmové kroužky zdarma. Děti v kunštátské škole učí dvě ukrajinské učitelky, které jsou samy také uprchlice, dle svých osnov, zatímco jsou jejich maminky v práci v místních firmách.

Jedna z mladých uprchlic, nadaná houslistka, dostala možnost zahrát si s boskovickým orchestrem. Káťa z Mukačeva se hned chytla. Vivaldi je oblíbený i na Ukrajině.

Zástupci města Kunšát se jim snaží zpříjemnit jejich strastiplné čekání a organizují pro ně zajímavé aktivity. Nedávno společně navštívili kunštátský zámek. „Děkujeme za zorganizování zájezdu. Za to, že jste si na nás našli čas, ukázali nám svou historii a kulturu! Bylo to velmi zajímavé a poučné," uvedla s sděčností jedna z Ukrajinek.

Všichni místní Ukrajincům vyjadřují podporu a společně doufají, že války brzy skončí.