Na jaře roku 2014 se akce Ukliďme Česko, konala v České republice vůbec poprvé. O rok později, na jaře roku 2015 se jí poprvé zúčastnil fotbalový klub FK Kunštát. V dalších letech se už pro fotbalové kluby Žijeme Hrou a FK Kunštát stala neodmyslitelnou součástí kalendáře a letos to je to už po osmé, co jsme čistili Kunštát od odpadků a pohozených věcí, které tu někdo zanechal.