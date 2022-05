Za větru, deště, slunce i sněžení zkrátka aprílovém počasí jsme se sešli k úklidu naší obce Brťov–Jeneč v rámci akce Ukliďme Česko. Jedenáct dobrovolníků ve věku 4 až 48 let s organizátorkou Aničkou Hlavičkovou se po rozdělení do skupin rozešlo sbírat odpadky v obci Brťov–Jeneč a do všech směrů od hranice k hranici katastru obce, přičemž jsme shromáždili asi 11 pytlů nepořádku převážně plastů, obalů od nápojů a úlomků motorových vozidel.