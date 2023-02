V úterý znělo zadání jasně: „V čem by si nikdy nešel do školy“. Všichni se úkolu zhostili po svém. Někteří hrdinové v těchto úborech absolvovali již cestu do školy, někteří se převlékli až ve třídě. Všem to bezesporu velmi slušelo. Pohodlné tepláky, pyžamo s župánkem, overal, roztrhané kalhoty a tričko, pánský oblek, montérky nebo kluci v dívčích šatech. To vše bylo ke spatření v tento den. A že se paní učitelky převléknou za jeptišky, to opravdu nikdo nečekal.