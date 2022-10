Týden nemytá, játrovka nebo uzená. Divné čokolády těší gastroproutníky

„Divné čokolády vznikly, protože na světě scházely", říká jejich tvůrkyně, Štěpánka Trenz. „Je škoda, že výrobci do čokolád dávají pouze oříšky, mandle, maximálně chilli," říká. „Přitom existuje nekonečně mnoho možností, co se dá do čokolád dát", řekla si kdysi paní Trenz a začala vyrábět své vlastní čokolády.

Štěpánka Trenz a její Divné čokolády. | Foto: Se souhlasem Štěpánky Trenz.

„Divné čokolády vznikly, protože na světě scházely", říká jejich tvůrkyně, Štěpánka Trenz. „Je škoda, že výrobci do čokolád dávají pouze oříšky, mandle, maximálně chilli," říká. „Přitom existuje nekonečně mnoho možností, co se dá do čokolád dát", řekla si kdysi paní Trenz a začala vyrábět své vlastní čokolády.

Důkazem toho je její edice šestadvaceti druhů čokolád, ochucených například kořením kari, muškátovým květem, kmínem a majoránkou, smaženou cibulkou v těstíčku, česnekem a hořčičnými semínky, červenou řepou a růžemi, či mužským afrodiziakem - kotvičníkem. Ta nejznámější z celé edice je dokonce lehce postrouhaná krevetovou pastou, aby navodila to správné aroma. Autorka Štěpánka Trenz je vystudovaná sochařka a zlatnice a tak si k čokoládám sama kreslí obaly a vymýšlí texty. V její malé čokoládovně je čokoláda temperována na mramoru a každý kousek ručně tvarován lžící do tvaru tabulky. Proto jsou její čokolády různě křivé - doslova „co kus, to originál". Štěpánka velkou část svého života cestovala. Navštívila mnoho zemí světa a většina příchutí ji napadla právě na cestách. Například afrodiziakální čokoláda pro ženy s názvem Afrodíté hot & sexy spices je inspirovaná silně povzbuzujícím a ohřívacím kořením, ze kterého v marockém Marakkéši na náměstí vařívají horký sladký čaj. První čokoláda Afrodíté tak vznikla ze směsi koření, kterou si odtamtud přivezla. Posypaná byla taktéž poupátky marockých růží. Marocký kořeněný čaj s růžemi můžete ochutnat i v její Divné kavárně v Lysicích, přímo naproti lysickému zámku, stejně jako čaj maté, vietnamskou nebo arabskou džezvovou kávu a mnoho dalších netradičních nápojů z celého světa. Krom toho můžete ochutnat jakoukoliv z šestadvaceti druhů jako horkou - zážitkovou čokoládu. Ve Vietnamu ji napadlo posypat čokoládu sladkou křupavou cibulkou, smaženou v těstíčku, kterou místní používají na polévku pho. Hořká i bílá čokoláda s kari je zas vzpomínkou na Indii - speciálně v bílé čokoládě se postupně uvolňují všechny odstíny chutí této bohaté směsi koření, připomínající barevnost sárí místních žen. Další druh, inspirovaný Indií, je čokoláda s názvem Sado-masala. Ta je ochucena směsí koření na indický čaj s mlékem, nazývaný Chai masala nebo též Yógí chai. Proč Sado? Ve směsi koření je dvojnásobek černého pepře. Je velmi žádaná na podzim a v zimě, kdy pepř, skořice, hřebíček, kardamom a další koření dokáže rozproudit krev. V Divné kavárně si můžete dopřát i Sado-masala, nebo Afrodíté cappuccino.

