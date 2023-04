Turnaj záchranářů v ledním hokeji skončil 29. března ve večerních hodinách. Zúčastnilo se ho deset mužstev, zdravotničtí záchranáři z devíti českých krajů a přijeli i zástupci Bratislavy. K vidění byly krásné souboje na ledu, plné odhodlání, nadšení a nadějných akcí, z nichž řada skončila pukem v síti. Hrálo se na zimním stadionu v Blansku.

Kov nejcennější nakonec získali zdravotníci z Moravskoslezského kraje, stříbro brali zástupci hlavního města Prahy, z bronzu se radoval Kraj Vysočina. Čtvrtí skončili jihočeští záchranáři.

„Ve skutečnosti jsou vítězové všichni účastníci turnaje. Bylo to o radosti ze hry, o fair play, o setkávání s kolegy a přáteli. Jsem moc rád, že se to vydařilo, že jsme si dokázali v tomto hektickém období udělat čas i na sport. Děkuju všem klukům z našeho týmu, speciálně kapitánovi Aleši Plhoňovi, který mi pomáhal ze všech sil, když jsme to tu všechno chystali. Velký dík patří kolegům z ostatních záchranek, kteří na turnaj přijeli. A děkuji i vedení naší záchranky za podporu,“ říká Jan Veteška, hlavní organizátor mezinárodního klání a střelec několika gólů.

Individuální ceny si odvezli reprezentanti Moravskoslezského kraje. Nejlepším střelcem turnaje se stal Ondřej Kasperlík, vítězem kanadského bodování pak Jaroslav Kopáč, Cenu Adama Koutného pro nejlepšího gólmana turnaje obdržel Martin Glac, trofej byla pojmenována po malém hokejistovi HC Olomouc, který nedávno zemřel po tragické nehodě.

Blahopřejeme vítězům a těšíme se na další ročník.

