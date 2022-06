Letos setkání probíhalo na chatě Kmínek v Javorníkách. Do výchozího místa vycházky ze sedla Bumbálka nás a brněnské turisty odvezl autobus vypravený KO KČT z Brna. Cesta uběhla v pohodě, náladu poněkud kazilo nepříznivé počasí s trvalým deštíkem.

Ze sedla Bumbálky jsme všichni vyrazili po červené turististické značce na chatu Kmínek. Cesta v délce 3,5 km s mírným stoupáním a klesáním přes sedla Smutníky vedla kolem Masarykovy chaty a chaty Sněžná, podél státní hranice až na chatu Kmínek.

Zde jsme se setkali s ostatními účastníky, obdrželi pamětní list a odznak. Po občerstvení jsme volili další trasu ze třech možných. Zpět na Bumbálku, do Bílé a nejdelší 14km na Konečnou. Vzhledem k pokračujícímu slabému dešti jsme většinově rozhodli pokračovat cestou do sportovního střediska Bílá. Pokračovali jsme proto dále po červené TZ až na Hluchanku v Kelčovském sedle. Tato červená cesta je rovněž oblíbená zimní magistrála pro běžkaře. Výhledy nám poněkud zkazila mlha, která se vznášela nad údolím. Ze sedla jsme sestupovali po modré turistické značce do Údolí Velké Smradlavy. Cesta vedla Biskupskými lesy, které vypadaly velmi zdravě a udržovaně. Postupně ustal déšť a zmizela mlha.

Podél cesty byly odpočinkové přístřešky, dřevěná kaplička a vkusné dřevěné značení názvů okolních cest. Po asfaltové cestě jsme došli na rozcestí Pod Klínem, odkud jsme se vydali podél toku Smradlavy a po zelené turistické značce směrem do Bílé. Po 0,5 km rovné cesty přicházíme k ukazateli Smradlava, sirný pramen. Za dřevěnou lávkou přes potok pramení v blízkosti vody nejznámější beskydský sirný pramen a je tu zastřešené odpočívadlo. Díky svému sirovodíkovému zápachu po něm pojmenovali potok i celé Údolí Velké Smradlavy. Voda je pitná a má léčivé účinky při žaludečních potížích, bolestech kloubů a nemocech kůže. Při mírném klesání dojdeme po 1,5 km ke vstupu do obory, kde se dá spatřit celá plejáda vysoké lesní zvěře. Kousek dál stojí historický dřevěný arcibiskupský lovecký zámeček, který patří církvi. Rovinkou po silnici jsme došli k mostu přes Bílou Ostravici a posledních 1,5 km do centru turistické obce Bílá.

Historickou zajímavostí je dřevěný kostel sv.Bedřicha z roku 1875. Po krátkém odpočinku a občerstvení nás posbíral autobus na cestu domů.

Cesty se zúčastnilo 17 turistů a ušli celkem 13,5 km. Vedl a zapsal Jiří Jachan.

M.Tejkalová

SPARTAK ADAMOV, turistický oddíl KČT

