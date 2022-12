„Tříkrálové skupinky půjdou jako každý rok dům do domu, budou zpívat koledu, psát na dveře požehnání a nést pokladničku, do které lidé můžou přispět. Snažíme se přinášet tříkrálové požehnání téměř do všech obcí na Blanensku,““ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky v Charitě Blansko Marie Sedláková.