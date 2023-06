První červnová neděle patřila ve sportovním hasičském světě na Blanensku třetímu kolu Pivovar Černá Hora Cupu 2023. Velká cena Blanenska pokračovala své letošní putování zastávkou v malebné vísce Jabloňany, kde se naposledy závodilo před šesti lety. Místní hasičský areál je odlišný od jiných tím, že nabízí krásný výhled na požární útoky z terénního valu, který je takovou přirozenou tribunou.

Třetí kolo Velké ceny Blanenska: V kategorii dorostu začíná přiostřovat | Video: Pavel Kuchař, Jiří Vymazal

Rychlá dráha s tvrdým povrchem, na nízko posečenou trávou a s reliéfem připomínající vandlýn slibovala, že se bude opravdu na co koukat. Jako první předvedli své umění družstva v kategorii mužů. Předposledním pokusem soutěže si kluci z Bořitova konečně spravili chuť a s časem 16,81 sekundy ukázali, že i s nimi bude potřeba počítat v boji o triumf v letošním seriálu. Tenhle požární útok musel trošku zamrzet členy týmu z Maršovic (okres Žďár nad Sázavou), kteří do této doby vedli s pro ně zatím nejlepším dosaženým časem v jejich historii. Nakonec se spokojili s druhým místem za 16,89 sekundy. Stupně vítězů doplnili kluci ze Žďáru, kteří se také po delší době podívali do TOP 3, a to s časem 17,62. Sympatický výkon předvedli také muži z Brumova a i díky tomu jsou společně s úspěšným Bořitovem a Žďárem ve vedení celé ligy. Naopak zaváhání Sychotína B, Ostrova u Macochy, Radostína nad Oslavou B a Senetářova bylo drobným překvapením. Ale i chyby k tomuto sportu patří.

Velká cena Blanenska: Ženy v Senetářově přepsaly historii

O tom jsme se přesvědčili i v kategorii žen. Třeba děvčata ze Žernovníku by mohla vyprávět. Požární útok dokončila v čase 17,37, nicméně válec na terči sraženém dříve stopnul časomíru v čase 15,95 sekundy. Této chyby využily ženy ze Senetářova, které sice s košem nasazovaným na dvakrát, ale nasazeným, dokončily svůj pokus za 17,06 sekundy. Vybojovaly si tak první místo. Překvapením soutěže byl bezesporu pokus holek z Lysic, které stoply časomíru zatím svým nejlepším dosaženým časem - 17,28 sekundy. Na Žernovník tedy tentokrát zbyla až příčka třetí. Nejviditelnější chybu v ženské kategorii udělala bezesporu děvčata z Bořitova, která svůj pokus takzvaně prostříkala. I v čele seriálu v kategorii žen nemáme jasného vedoucího – o vedení se dělí Senetářov a Žernovník.

Velká cena odstartovala na Žernovníku. Lidé viděli skoro 50 požárních útoků

V kategorii dorostu se začíná přiostřovat, i když vedoucí tým ligy je zatím docela suverénní. Senetářovští kluci nezklamali fanoušky ani v Jabloňanech a parádním dvoubéčkovým útokem stanovili nový rekord VCB. Jeho hodnota je nyní 15,08. Třešničkou byla i hodnota lépe sraženého terče. Tam borci vodu dostali za neuvěřitelných 14,39 sekundy. Kluci zvítězili o třídu před druhými Kotvrdovicemi a třetí Černou Horou.

Ve veteránech si to o body zatím rozdávají pouze tři týmy. Ani v Jabloňanech tomu nebylo jinak. Svoji pozici potvrdili borci z Hlubokého a nejhezčím útokem soutěže za 15,28 sekundy vybojovali už podruhé za sebou plný počet bodů. Druhé místo si odvezli veteráni ze Žernovníku také s časem pod 16 vteřin a třetí skončili borci z Pamětic. Takto vypadá i průběžné pořadí.