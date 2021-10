O pocity a fotografie z podzimní procházky se s námi podělila paní Jurová. Děkujeme.

Podzimní půvabná krajina v okolí Boskovic a Letovic. | Foto: Šárka Jurová

Slunečný výšlap k letovickému rybníku. Je to krásná procházka dokola,dokud je ještě sucho,zalesněný druhý břeh už se probarvuje,pěšinka nad vodou je čím dál užší,o to je to pro chodce dobrodružnější.