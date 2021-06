Tip na výlet. Z Boskovic do Jaroměřic mezi prokácenými lesy na Kalvárii

Děkujeme Milanu Kužílkovi za zajímavé fotky a inspiraci k výletu třeba na kole z Boskovic na severovýchod až do Jaroměřic s jejich známým poutním areálem na Kalvárii.

Z výletu z Boskovic do Úsobrna, Jaroměřic, Uhřice, Cetkovic a Světlá do Šebetova a přes Doubravy do Boskovic. | Foto: Milan Kužílek