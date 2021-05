Tentokrát jsme se vypravili do obce Vísky, nedaleko Boskovic. Najdete tu krátkou naučnou stezku K obrázku, malé obecní hřiště, venkovní expozici soch a na kraji obce Agrocentrum Ohrada, kde jsou k vidění především speciální plemena krav a býků, tzv. Highland - (Skotský národní skot) a Aberdeen-anguský skot.

Původním plánem bylo zaparkovat na začátku stezky a pěšky si dojít až k centru Ohrada a pak zase zpět k autu. Po příjezdu jsem ale tento plán musela rychle přehodnotit, protože na mapě to vypadalo nějak, ale v reálu bychom se pak museli vracet hodně dlouho do kopce a to jsem věděla, že by děcka přijaly s obrovským remcáním :-). Pokud ale máte děti starší, ty to určitě zvládnou v pohodě. Auto jsme tedy nechali na malinkém parkovišti hned u začátku stezky. Tady začíná cesta lesem, která vás provede po naučené stezce K obrázku. Není nijak dlouhá, obsahuje dvanáct informačních tabulí a vede spíše po rovině, nebo lesem z kopce.

Stezka končí u místního hřbitova s kostelem. Na louce tu najdete venkovní expozici pískovcových soch, které v obci vznikají v rámci každoročního Sochařského ateliéru pořádaného pro studenty a absolventy uměleckých škol. Témata místního sochařského umění se každý rok mění, dosud se vystřídaly dožínky, betlém nebo například významní rodáci. Hned u soch najdete místní "kulturní a relaxační areál", kde je menší hřiště pro děti a malé workout hřiště. Areál je oplocený, ale otevřený. Odsud se pak tedy pěšky můžete vydat zpět k autu a k Ohradě dojet autem, nebo to vše zvládnete pěšky.

V Agrocentru Ohrada se můžete občerstvit, protože tu o víkendech bývá otevřené okénko. (vždy si to raději ale ověřte u nich na FB). Určitě si tu dáte něco k pití a nanuka, na jídlo při naší návštěvě měli jenom klobásky, ale to jim nemáme za zlé, protože v dnešní době, téměř při nulové návštěvnosti, toho asi nemá cenu moc kupovat. Věříme tedy, že s rozvolněním opatření a s narůstající návštěvností bude nabídka pestřejší a pestřejší. Tak jako tak tu najdete zmíněná plemena skotu, houpačky, v sezóně trampolínu. Z druhé strany areálu narazíte na kozla, poníka a další koně na pastvinách.

Vendy z blogu malivyletnici.cz