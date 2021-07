Naše čtenářka, paní Unčovská, ráda chodí na výlety. Tentokrát se vydala ke zřícenině biskupského hradu Blansek. Hrad byl založen ve třináctém století biskupem Brunem ze Schauenburgu. V blíže neurčené době zanikl požárem a od roku 1461 je již pustý. Rozsáhlá zřícenina hradu je častým cílem turistů i proto, že se nachází v blízkosti Punkevních jeskyní a propasti Machocha.

Rozsáhlá zřícenina hradu Blansek leží nad údolím říčky Punkvy a od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka České republiky. | Foto: Marcela Unčovská

Na Blanseku jsem byla již několikrát. Naposledy ve čtvrtek s kamarádkou. Je to krásná zřícenina hradu. Nejraději chodím z Nových Dvorů přes lipovou alej na Blansek a pak dolů do Punkevek na Skalní mlýn. Tentokrát jsme šly naopak; od Macochy. Byl to krásný výlet.